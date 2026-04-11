◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム-ソフトバンク(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハム・矢澤宏太選手が初回先頭打者ホームランを放ちました。「1番・センター」でスタメン出場した矢澤選手は初回、ソフトバンク先発・上沢直之投手が投じた2球目、150キロのストレートを引っ張りライトスタンドへ。今季初本塁打となる見事な一発でチームに先制点をもたらしました。日本ハムは今季開幕戦でソフトバンクに敵地で3連敗。この日か