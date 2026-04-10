元乃木坂４６の阪口珠美が１０日までにインスタグラムを更新。自身が出演したドラマ「救い、巣喰われ」の最終回が前日に放送されたことに触れた。阪口は「『救い、巣喰われ』全９話観てくださった皆様ありがとうございました！」と書き出すと、続けてドラマ制作に携わったスタッフらに感謝の言葉を述べ、「沢山の方の力によってドラマが作られていることを実感しました。皆様に支えていただきながら、私もその一員となれたこと