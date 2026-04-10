子どもを中心に発熱や喉の痛みといった症状が出る「溶連菌感染症」が北海道で急増しています。大人への感染も確認され注意が必要です。札幌市清田区にある小児科クリニックです。こちらは、のどの痛みと腹痛で病院を訪れたという５歳の女の子。「溶連菌」の検査をしていました。（女の子）「（検査は）こわかった、のどが痛いから（来た）」溶連菌は幼稚園から小学生の子どもがかかりやすく、３８℃以上の発熱や、のどの痛みのほか