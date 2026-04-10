俳優の奥野壮と豊田裕大が、11日発売の雑誌『ar』5月号（主婦と生活社）に登場する。【表紙】EJ＆NICHOLAS＆MAKIが華やかな衣装で登場！前回出演時に大反響だった奥野と豊田が、カムバック。お気に入りのインテリアや恋愛観、これから思い描く未来など、プライベートな質問にたっぷり答える。奥野壮×豊田裕大を楽しめるスペシャルショットを掲載する。今号の通常版表紙は森七菜、特別版表紙は&TEAMのEJ、NICHOLAS、MAKI