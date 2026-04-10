サントリーは、適正飲酒の大切さやお酒の価値・知識を伝える新たな取り組みとして、体験型イベント「ドリンクスマイル大学」を4月10日〜12日の3日間、東京・Rand表参道(東京都渋谷区神宮前4-24-3 神宮前コート)で開催する。開催日の前日となる9日には、同イベントを実施するに至った背景が語られた。○お酒との共生社会を目指してサントリー コーポレートマネジメント推進部 細川七奈氏まず、サントリー コーポレートマネジメント