昨年までエースチアとして活躍したあきさん昨年までプロ野球球団のエースチアとして人気だったあきさんが、SNSを投稿し、新たな“再出発”を報告した。突然のお知らせにファンも即反応している。あきさんは自身のX（旧ツイッター）に「みなさん改めまして！あきです」と自己紹介。「2021年〜2025年までの5年間、プロ野球の球団チアとして活動していましたよろしくお願いします」と投稿。笑顔の写真も添えられていた。突