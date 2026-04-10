NHKは9日、2028年放送の大河ドラマ（第67作）が『ジョン万』に決定したと発表した。主演は山崎賢人、脚本は藤本有紀が手がける。幕末に異国へ渡り、日本の未来に影響を与えたジョン万次郎こと中濱万次郎の生涯を描く。なぜ今、この人物が大河の題材に選ばれたのか。【写真】脚本家も話題！数々の名作を手掛けた人物万次郎は漂流の末に米国へ渡り、言語や文化の壁を越えて知識と技術を吸収した存在だ。帰国後はその経験を生かし