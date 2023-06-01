ノルウェジアン・ブーフントの特徴 正式名称：ノルウェジアン・ブーフント（Norwegian Buhund） 日本語表記：ノルウェジアン・ブーハンドと表記されることもある 原産国：ノルウェー グループ：牧羊犬・農場犬 サイズ：中型犬 体高：オス 43～47cm、メス 41～45cm 体重：オス 14～18kg、メス 12～16kg 被毛：ダブルコー