東南アジアのラオスで少女を買春した疑いで、50代の日本人の男が現地当局に拘束されていることが分かりました。ラオスの日本大使館などによりますと、北部ルアンパバーンで2025年12月、現地当局が50代の日本人の男を少女を買春した疑いで拘束しました。現地当局から大使館に連絡があり、事件が発覚したということです。男は現在、警察の施設に収容されていて、日本大使館は「ラオス当局と連携しながら適切に対応していく」としてい