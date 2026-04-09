モーニング娘。’26のサブリーダー、牧野真莉愛（25）が、11日から開催する春ツアーをもってクループとハロー！プロジェクトを卒業することを、所属するアップフロントエージェンシーが9日、公式ホームページで発表した。同社では「本人より『思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができたので、次の夢に向かっていきたい』との申し出がありました。その意思を尊重し、協議の結果、卒業という結論に至りました」と経緯を説明