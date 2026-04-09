モーニング娘。’26のサブリーダー、牧野真莉愛（25）が、11日から開催する春ツアーをもってクループとハロー！プロジェクトを卒業することを、所属するアップフロントエージェンシーが9日、公式ホームページで発表した。

同社では「本人より『思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができたので、次の夢に向かっていきたい』との申し出がありました。その意思を尊重し、協議の結果、卒業という結論に至りました」と経緯を説明し、「引き続き牧野真莉愛ならびにモーニング娘。’26への変わらぬ応援を賜りますよう、お願い申し上げます」としている。

牧野は「今年の春ツアーでモーニング娘。を卒業することを決めました。牧野真莉愛を応援してくださっている皆さまの姿を、しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います。また残りわずかなモーニング娘。人生、今まで以上にどんどん愉しみたいと思います」とコメント。卒業後については触れていない。

牧野は12年11月にハロプロ研修生に加入。14年9月にモー娘メンバーとなり、12年間にわたり活動している。北海道日本ハムファイターズの熱烈なファンとしても知られる。