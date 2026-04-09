カシオ、ブラック基調にエレクトログリーンを配したG-SHOCK- 5機種
カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新シリーズ「BLACK AND ELECTRO GREEN」5機種を4月10日に発売する。エレクトログリーンをアクセントに採り入れたモデルで、価格は14,850円から。
G-SHOCKの新シリーズ「BLACK AND ELECTRO GREEN」
新製品は、ベゼル／バンド／文字板はブランドの基調色であるブラックを基調とし、フェイスの液晶部分にはエレクトログリーンのカラー印刷を施したシリーズ。ライト点灯時にはデジタル表示の文字部分が発光し、暗所での視認性を確保する。
GD-010BEG
GD-010BEG
ラインアップは、「GD-010BEG」「GA-100BEG」「GA-700BEG」「GA-B2100BEG」「GA-B010BEG」の5機種。全モデル共通で20気圧防水および耐衝撃構造を備えた。
「GA-B2100BEG」「GA-B010BEG」は、タフソーラーとモバイルリンク機能に対応する。「GA-B010BEG」は歩数計測機能も備え、「GD-010BEG」は電池寿命約10年をうたう。
GA-100BEG
GA-100BEG
「GD-010BEG」「GA-B010BEG」のケース／ベゼル／バンド、「GA-B2100BEG」のベゼルとバンドの主な樹脂パーツには、バイオマスプラスチックを採用した。
価格は、「GD-010BEG」が14,850円、「GA-100BEG」「GA-700BEG」が各18,700円、「GA-B2100BEG」が24,750円、「GA-B010BEG」が27,500円。
GA-700BEG
GA-700BEG
「GD-010BEG」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：54.9×51.9×16.1mm
質量：65g
ケース・ベゼル材質：カーボン（バイオマスプラスチック）／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造
電池寿命：約10年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：マルチタイム（4都市）、ワールドタイム（48都市・31タイムゾーン）、ストップウオッチ（1／100秒・24時間計・スプリット）、タイマー（最大24時間）、時刻アラーム5本・時報、LEDバックライト（オートライト・スーパーイルミネーター・残照）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替
「GA-100BEG」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：55.0×51.2×16.9mm
質量：72g
ケース・ベゼル材質：樹脂
バンド：樹脂バンド
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種）
電池寿命：約2年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：ワールドタイム（48都市・29タイムゾーン）、ストップウオッチ（1／1000秒・100時間計・速度計測・ラップ／スプリット）、タイマー（最大24時間・オートリピート）、時刻アラーム5本（1本スヌーズ付き）・時報、LEDライト（オートライト・残照）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替
「GA-700BEG」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：57.5×53.4×18.5mm
質量：75g
ケース・ベゼル材質：樹脂
バンド：樹脂バンド
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約5年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：ネオブライト、針退避、ワールドタイム（48都市・31タイムゾーン・UTCダイレクト呼出）、ストップウオッチ（1／100秒・24時間計・ワンプッシュスタート・ターゲットタイム報知）、タイマー（最大60分）、時刻アラーム5本（1本スヌーズ付き）・時報、LEDライト（スーパーイルミネーター・残照）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替
「GA-B2100BEG」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：48.5×45.4×11.9mm
質量：52g
ケース・ベゼル材質：カーボン／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造
使用電源：タフソーラー
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、リマインダー、携帯電話探索
その他機能：針退避、ワールドタイム（38都市・38タイムゾーン）、ストップウオッチ（1／100秒・1時間未満、24時間計・ラップ／スプリット）、タイマー（最大60分）、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト（スーパーイルミネーター・残照）、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替、日付表示（月／日入替）、曜日表示（6カ国語）、操作音ON／OFF切替
GA-B2100BEG
GA-B2100BEG
「GA-B010BEG」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：52.3×49.3×15.2mm
質量：57g
ケース・ベゼル材質：カーボン（バイオマスプラスチック）／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
使用電源：タフソーラー
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、ライフログデータ、アプリインフォメーション、タイム＆プレイス、携帯電話探索
その他機能：歩数計測（0〜999,999歩・目標達成率表示・ステップリマインダー）、ネオブライト、針退避、ワールドタイム（55都市・38タイムゾーン）、ストップウオッチ（1／100秒・1時間未満、24時間計・ラップ／スプリット）、タイマー（最大24時間）、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト（フルオートライト・スーパーイルミネーター・残照）、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替、曜日表示（6カ国語）、操作音ON／OFF切替
GA-B010BEG
GA-B010BEG
G-SHOCKの新シリーズ「BLACK AND ELECTRO GREEN」
新製品は、ベゼル／バンド／文字板はブランドの基調色であるブラックを基調とし、フェイスの液晶部分にはエレクトログリーンのカラー印刷を施したシリーズ。ライト点灯時にはデジタル表示の文字部分が発光し、暗所での視認性を確保する。
GD-010BEG
GD-010BEG
ラインアップは、「GD-010BEG」「GA-100BEG」「GA-700BEG」「GA-B2100BEG」「GA-B010BEG」の5機種。全モデル共通で20気圧防水および耐衝撃構造を備えた。
「GA-B2100BEG」「GA-B010BEG」は、タフソーラーとモバイルリンク機能に対応する。「GA-B010BEG」は歩数計測機能も備え、「GD-010BEG」は電池寿命約10年をうたう。
GA-100BEG
GA-100BEG
「GD-010BEG」「GA-B010BEG」のケース／ベゼル／バンド、「GA-B2100BEG」のベゼルとバンドの主な樹脂パーツには、バイオマスプラスチックを採用した。
価格は、「GD-010BEG」が14,850円、「GA-100BEG」「GA-700BEG」が各18,700円、「GA-B2100BEG」が24,750円、「GA-B010BEG」が27,500円。
GA-700BEG
GA-700BEG
「GD-010BEG」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：54.9×51.9×16.1mm
質量：65g
ケース・ベゼル材質：カーボン（バイオマスプラスチック）／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造
電池寿命：約10年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：マルチタイム（4都市）、ワールドタイム（48都市・31タイムゾーン）、ストップウオッチ（1／100秒・24時間計・スプリット）、タイマー（最大24時間）、時刻アラーム5本・時報、LEDバックライト（オートライト・スーパーイルミネーター・残照）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替
「GA-100BEG」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：55.0×51.2×16.9mm
質量：72g
ケース・ベゼル材質：樹脂
バンド：樹脂バンド
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種）
電池寿命：約2年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：ワールドタイム（48都市・29タイムゾーン）、ストップウオッチ（1／1000秒・100時間計・速度計測・ラップ／スプリット）、タイマー（最大24時間・オートリピート）、時刻アラーム5本（1本スヌーズ付き）・時報、LEDライト（オートライト・残照）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替
「GA-700BEG」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：57.5×53.4×18.5mm
質量：75g
ケース・ベゼル材質：樹脂
バンド：樹脂バンド
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約5年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：ネオブライト、針退避、ワールドタイム（48都市・31タイムゾーン・UTCダイレクト呼出）、ストップウオッチ（1／100秒・24時間計・ワンプッシュスタート・ターゲットタイム報知）、タイマー（最大60分）、時刻アラーム5本（1本スヌーズ付き）・時報、LEDライト（スーパーイルミネーター・残照）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替
「GA-B2100BEG」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：48.5×45.4×11.9mm
質量：52g
ケース・ベゼル材質：カーボン／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造
使用電源：タフソーラー
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、リマインダー、携帯電話探索
その他機能：針退避、ワールドタイム（38都市・38タイムゾーン）、ストップウオッチ（1／100秒・1時間未満、24時間計・ラップ／スプリット）、タイマー（最大60分）、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト（スーパーイルミネーター・残照）、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替、日付表示（月／日入替）、曜日表示（6カ国語）、操作音ON／OFF切替
GA-B2100BEG
GA-B2100BEG
「GA-B010BEG」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：52.3×49.3×15.2mm
質量：57g
ケース・ベゼル材質：カーボン（バイオマスプラスチック）／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
使用電源：タフソーラー
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、ライフログデータ、アプリインフォメーション、タイム＆プレイス、携帯電話探索
その他機能：歩数計測（0〜999,999歩・目標達成率表示・ステップリマインダー）、ネオブライト、針退避、ワールドタイム（55都市・38タイムゾーン）、ストップウオッチ（1／100秒・1時間未満、24時間計・ラップ／スプリット）、タイマー（最大24時間）、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト（フルオートライト・スーパーイルミネーター・残照）、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替、曜日表示（6カ国語）、操作音ON／OFF切替
GA-B010BEG
GA-B010BEG