タレントで実業家の板野友美（34）が9日までに自身のインスタグラムを更新。大物政治家との2ショットを公開した。「経済の国勢調査『経済センサス−活動調査』の調査開始セレモニーに出席した」と書き出した板野。「林芳正総務大臣ととても気さくで素敵な方でした」とつづって2ショットをアップした。ファンからは「ともちんかわいい」「しごでき感半端ない」「ともちんカッコ可愛い」「ジャケットスタイルがとても知的で上