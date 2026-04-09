犬がご飯を一粒ずつ食べる理由 1.体調に問題があって食べられない 普段はムシャムシャと早く食べている愛犬が、急にフードを一粒ずつ食べるようになった場合、まず体調に問題がないかどうかを確認しましょう。体調不良と言っても、消化器系や循環器系、呼吸器系の疾患もあれば、体のどこかに痛みを感じている場合もあります。また夏バテの可能性もあります。 まずは口の中を覗き、傷の有無、歯茎の腫れや出血が