犬がご飯を一粒ずつ食べる理由

1.体調に問題があって食べられない

普段はムシャムシャと早く食べている愛犬が、急にフードを一粒ずつ食べるようになった場合、まず体調に問題がないかどうかを確認しましょう。体調不良と言っても、消化器系や循環器系、呼吸器系の疾患もあれば、体のどこかに痛みを感じている場合もあります。また夏バテの可能性もあります。

まずは口の中を覗き、傷の有無、歯茎の腫れや出血がないかを確認しましょう。歯に歯垢や歯石がたまり、口臭がきつい場合は歯周病にかかっている可能性が高いです。口の中に問題がない場合は、食欲や飲水量の増減、元気消失、下痢や嘔吐など、他の症状の有無を確認しましょう。

口の中の問題も含めて、犬の体調不良の兆候に気付いたら、できるだけ速やかにかかりつけの動物病院で診察してもらいましょう。

2.まだお腹が空いていない

いくら食欲旺盛な犬でも、食事の間隔が短かったり、食事の合間におやつをたくさん食べたりすると、いつもの食事時間なのにまだお腹が空いておらず、食が進まないためにフードを一粒ずつ食べているということもあります。

また、歳を重ねて運動量が減り、食欲もそれに合わせて減ってきている可能性もあります。愛犬がシニア期を迎えた場合は、これまでの食事量だと多過ぎてしまうこともあるため、体重の増減を見ながら給餌量を調整することも考えましょう。

3.ドッグフードが食べづらい

歳を重ねたことで、噛む力や歯の状態が衰えてくることがあります。それが原因で、これまで平気で食べられていたフードの粒が、大きすぎる・硬すぎる・形が噛みづらいなどの理由で食べづらくなってしまったのかもしれません。

急に一粒ずつ食べるようになった場合もそうですが、口からこぼす量が増えた、飲み込むのに時間がかかるなど、少しでも食べ方に変化がみられた場合は、加齢による影響でフードが合わなくなってきた可能性が考えられます。

粒の大きさや硬さ、形など、愛犬の状態に適したフードを見つけてあげましょう。なお、お湯や鶏ささみ肉の煮汁（味付けしていないもの）などをぬるま湯程度の温度に冷まし、今までのフードにかけてふやかすと、柔らかく食べやすくなることがありますので、試してみるのも良いでしょう。

4.かまって欲しい

過去の経験から、フードを一粒ずつ食べるなどいつもと違う食べ方をすると、飼い主さんが心配して声をかけたり、優しくしたり、もっと美味しいごはんをくれたりすることを知っていて、かまって欲しいためにわざと普段とは違う食べ方をするケースもあります。

大袈裟に心配したり騒いだりすることで、愛犬に誤解を与えてしまうことは少なくありません。食べ方が急に変わっても、あまり騒ぎ立てずに淡々と体調のチェックを行い、冷静に対処することが大切です。

ただし、最優先すべきは体調チェックです。体調不良の可能性が少しでもある場合は、まず動物病院で受診しましょう。

犬が普段と違うおかしな食べ方をしているときの注意点

食欲があり、普段から一粒ずつ食べている犬であれば、この食べ方自体に問題があるわけではありません。しかし、時々食べ方が変わることがある、ある日急に食べ方が変わったというような場合は、裏に理由が隠れている可能性があります。

体調に問題がある場合は、できるだけ早く診察を受け、適切な治療を開始することが大切です。加齢による運動量の低下や食事間隔の短さなどが原因で「お腹が空いていない」状態である場合は、無理に食べさせる必要はありません。

また加齢による身体機能の低下などが原因で、これまでのフードが食べづらくなってきた場合は、愛犬の状態に合わせて食べやすいフードへの切り替えや食べやすくするための工夫して、食べやすくしてあげましょう。

ただし、明らかに「かまって欲しい」という理由の場合は、騒がず淡々と対処し、「食べ方を変えてもかまってもらえない」ことを教えましょう。それと同時に、愛犬と向き合いコミュニケーションを図る時間を増やし、心理面へのケアを充実させましょう。

まとめ

これまで、頬張るように口にフードを入れて食べていた愛犬が、急に一粒ずつ食べるようになった場合、考えられる理由としては、下記の4つが挙げられます。

体調に問題がある お腹が空いていない ドッグフードが食べづらい かまって欲しい

食事は、愛犬の健康の基盤を作るために大切なことです。愛犬にとって食事がおいしくて楽しい時間になり、かつ健康を維持する原動力になるよう、日々の観察を通して適切な工夫を凝らしてあげられる飼い主さんを目指しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)