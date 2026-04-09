暗号化仮想ドライブ作成アプリ「VeraCrypt」開発者のMicrosoftアカウントが突如停止され、Windows版の更新が途絶えていることが開発者本人から明かされました。VeraCrypt / Forums / General Discussion: Project Updatehttps://sourceforge.net/p/veracrypt/discussion/general/thread/9620d7a4b3/VeraCryptはオープンソースのディスク暗号化ソフトウェアです。詳しくは以下の記事から。誰にも見られたくないデータを安全に隠せる