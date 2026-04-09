雪が解け、４月９日は一段と暖かくなった北海道内。ランニング用品や自転車など気温の上昇とともに、春物商戦も本格化しています。９日の札幌は、気温が上がり春の陽気となっています。この時期にスポーツ用品店で商品を取りそろえているのが…（石田記者）「春になり、ランニングを始めた人も多いかもしれません。こちらの店舗では、そんな方にぴったりのシューズが並んでいます」９日発売の最新シューズは、初