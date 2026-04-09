「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の3Fブッフェダイニング「アーカラ」で、「ハワイアンブッフェ2026」を開催！南国リゾート気分いっぱいのトロピカルグルメで、ひと足早く夏を満喫できます☆ ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」ハワイアンブッフェ2026 料金：・5/11〜7/9：大人（13歳以上） 6,000円(税・サ込)／小学生（6〜12