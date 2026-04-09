「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の3Fブッフェダイニング「アーカラ」で、「ハワイアンブッフェ2026」を開催！

南国リゾート気分いっぱいのトロピカルグルメで、ひと足早く夏を満喫できます☆

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」ハワイアンブッフェ2026

料金：

・5/11〜7/9：大人（13歳以上） 6,000円(税・サ込)／小学生（6〜12歳） 3,200円(税・サ込)／幼児（4〜5歳） 2,000円(税・サ込)／3歳以下 無料

・7/10〜8/6：大人（13歳以上） 6,500円(税・サ込)／小学生（6〜12歳） 3,500円(税・サ込)／幼児（4〜5歳） 2,300円(税・サ込)／3歳以下 無料

※お得なフリーフロープラン2,500円(90分制)

期間：2026年5月11日（月）〜8月6日（木）

時間：17:30〜21:30 (最終入店21:00)

ブッフェメニュー一例：

国産牛のビーフステーキ パイナップルソテー添え／天婦羅(海老・ヤングコーン・バナナ・パイナップル)／お寿司(スパム握り・鯛・トラウトサーモン・海老・玉子・烏賊・いなり寿司・パイナップルの軍艦・サーモンのポケロール)／海老マヨネーズ マンゴー風味／バッファローチキンウィング アーカラ風／もち粉チキン／マヒマヒの照り焼きソース パイナップル添え／ガーリックシュリンプ／カラマリのフライ／ソーセージとパイナップルのソテー／スパムとパイナップルのフライドライス／ハワイ風焼きそば”チャウファン”／マカロニチーズグラタン／トマトとアボカドのチーズ焼き

海の幸のロミロミ／シーフードのマリネ 蜂蜜パイナップル マンゴー風味/カラマリ(烏賊)のエスカベッシュ／サーモンと海老・アボカドのブリトー／パイナップルとマンゴー ミント風味のサラダ／ハワイアン マカロニサラダ／冷製ローストポーク トロピカルフルーツのソース／蛸のトマトガーリックマリネ／スパムとたまごサンド／マンゴーサンドウィッチ／トマトのマリネ／グリンピースのサラダ／ハワイアンカップサラダ(パイナップル入り)／サイミン アーカラ風(ハワイ風ラーメン)／淡路島産 玉ねぎスープ

バナナとココナッツのケーキ／パイナップルとリンゴのムース／パイナップルのクランブルタルト／柑橘テリーヌ／チョコレートとココナッツ 2色のハウピア／青のゼリー／ココナッツクッキー／パッションフルーツのムース／マンゴーのパフェ／グァバのスープ／ココナッツプリン パイナップルのジュレ など

会場：「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」3階 ブッフェダイニング「アーカラ」

予約・問い合わせ：TEL：06-6460-0072（直通） WEB：https://parkfront-hotel.com/restaurant/

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

ホテル3Fブッフェダイニング「アーカラ」にて、ディナータイムに「ハワイアンブッフェ」が開催されます！

ハワイの香りを感じるような色鮮やかな店内で、トロピカルな食材を使った料理とともに、リゾート気分を満喫できる特別なひとときが過ごせる、毎年公表のブッフェです。

「国産牛のビーフステーキ パイナップルソテー添え」はライブキッチンで提供。

注文を受けてから焼き上げるスタイルで、焼きたてならではの香ばしさとジューシーな味わいを楽しめます。

さらに、「バナナとパイナップルの天婦羅」などの揚げたての天婦羅や握りたてのお寿司もライブキッチンで調理されます☆

また、ハワイのローカルフードも豊富にラインナップ。

ミックスジュースでマリネした「バッファローチキンウィング アーカラ風」や、ハワイの定番料理もち粉チキン、ガーリックシュリンプ、

海老風味のやさしいスープが特徴のハワイ風ラーメン「サイミン アーカラ風」など、南国の雰囲気を感じられる料理がずらりと並びます。

盛り付けがおしゃれな「海の幸のロミロミ」も。

さらに、デザートコーナーには、バナナやココナッツ、マンゴー、パイナップルなど南国フルーツを使ったスイーツがラインナップ。

バナナとココナッツのケーキやパイナップルのクランブルタルト、チョコレートとココナッツのハウピア、マンゴーのパフェ、ココナッツプリン パイナップルのジュレなど、夏らしいトロピカルスイーツを楽しめます。

家族でのレジャーの締めくくりに、カップルでの夕涼みに、テーマパークの余韻そのままにお楽しみいただけるリゾート感満載のディナーブッフェはぴったりです☆

ブッフェダイニング「アーカラ」

場所：ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ホテル3階

座席：店内300席

ハワイをテーマにしたレストラン。

開放感たっぷりの空間で、賑やかな雰囲気が楽しめます。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

所在地：大阪府大阪市此花区島屋6‐2‐52

開業日：2015年8月1日

規模：地上28階（高さ約100m）

客室：全598室（4〜28階）

（フロントロビー・レストラン・ファンクションルーム・テナントは3階）

駐車場：109台（ホテル1・2階）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに1番近いオフィシャルホテル。

ユニバーサルシティ駅とパークを結ぶメインストリートに面し、メインゲートの正面に位置するという絶好のロケーションを誇ります。

ホテル全館でアメリカのエンターテイメントシーン等をイメージしたデザインを展開。

また、ブッフェダイニング「アーカラ」のディナー付き宿泊プランもあります。

夏を先取りする、トロピカルなホテルビュッフェ！

「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」3Fブッフェダイニング「アーカラ」の「ハワイアンブッフェ2026」は、2026年5月11日（月）から8月6日（木）までの開催です。

※食材の仕入れ状況によりメニューが変更になる場合があります

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフの方に知らせてください

※法令により車を運転される方、20歳未満へのアルコールの提供は一切できません

※写真はすべてイメージです

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

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