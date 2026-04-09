【週刊少年チャンピオン 2026年No.19】 4月9日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年No.19」を4月9日に発売した。定価は400円。 今号の表紙と巻頭カラーには、TVアニメ第4シリーズの放送が始まった「魔入りました！入間くん」が登場。とじ込み付録は「魔入りました！入間くん」の両面BIGポスター。