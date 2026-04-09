人気YouTuber「Fischer's -フィッシャーズ-」が、2026年4月7日、サブチャンネルを更新。メンバーのマサイさん（31）が、恋人ができたことを明かした。「真面目なんだけど、超ふざけられる」今回の動画は、はじめしゃちょーさん（33）と、「東海オンエア」のりょうさん（32）との対談企画だった。その中で、マサイさんが「女の子とごはん行きました」と告白。紹介で知り合った相手だという。女性と二人で食事をするのは「なんなら初