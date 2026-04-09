人気YouTuber「Fischer's -フィッシャーズ-」が、2026年4月7日、サブチャンネルを更新。メンバーのマサイさん（31）が、恋人ができたことを明かした。

「真面目なんだけど、超ふざけられる」

今回の動画は、はじめしゃちょーさん（33）と、「東海オンエア」のりょうさん（32）との対談企画だった。

その中で、マサイさんが「女の子とごはん行きました」と告白。紹介で知り合った相手だという。女性と二人で食事をするのは「なんなら初めてかも」と明かした。

そして、その相手と「お付き合いしました」と報告。はじめさんとりょうさんは「おめでとうございます！」と拍手で祝福した。

マサイさんにとっては初めての恋人だそうで、「一緒にいるっていいね」とのろけた。

りょうさんから「どんな子なんですか？」と聞かれると、「真面目なんだけど、超ふざけられる。芯はしっかりしてるんだけど、何もない時『IQ2』になれる人」「超明るい。なんでもやりたがる人で、ちゃんと怒る」と語った。

はじめさんから「付き合ったきっかけ」を聞かれると、こう明かした。

「初回の飯で付き合ってないんですよ。3回目くらいに、コストコ行かね？ って話になって」

「買い物超楽しかったの。協力みたいなことできてて、『俺ちょっとあれ取ってくるわ、待っててくんない？』みたいな。息が合う。あうんの呼吸じゃないけど、空気感も合って。『付き合うか』って、僕から。コストコの帰り」

けんかはまだしていないというが、「話し合いはありました」。「こういう時はこういう風にしたいかも」などと話したそうで、はじめさんは「そういう時間も大切ですからね。お付き合いしていくうえでは」とうなずいていた。