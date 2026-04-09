丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」は、2026年4月10日 (金)から「大阪ホルモン牛カルビ焼肉丼」を期間限定で順次販売する。【画像】「肉W盛り」や「定食スタイル」はこちら同店では、2026年4月1日（水）にグランドメニューを改定し、「油すた丼」シリーズを新たに導入した。今回は、その第2弾として、2024年10月に期間限定で販売していた「大阪ホルモン牛カルビ焼肉丼」が再登場。大阪のソウルフードであるホルモン焼