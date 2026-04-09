主役は「牛ホルモン」と「牛カルビ」　かつてSNSでも大反響だったメニューが再登場、肉W盛りも【伝説のすた丼屋】

丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」は、2026年4月10日 (金)から「大阪ホルモン牛カルビ焼肉丼」を期間限定で順次販売する。

【画像】「肉W盛り」や「定食スタイル」はこちら

同店では、2026年4月1日（水）にグランドメニューを改定し、「油すた丼」シリーズを新たに導入した。今回は、その第2弾として、2024年10月に期間限定で販売していた「大阪ホルモン牛カルビ焼肉丼」が再登場。大阪のソウルフードであるホルモン焼きに着目し、牛ホルモンと牛カルビの2種類の肉を主役に据えた一杯。販売当時はSNS上で、「すこぶる美味い。なにこれ、やば。」「頭がおかしくなるくらい美味いです。」といった声が寄せられていた。

〈商品概要〉

「大阪ホルモン牛カルビ焼肉丼」は、プリプリの食感と濃厚な旨みが特徴の「牛ホルモン」と、ジューシーな「牛カルビ」を、特製の「味噌焼肉ダレ」で炒めた一品。濃厚な味わいとニンニクのパンチが特徴だ。生玉子に加え、「豆板醤」「ニラ」「ニンニク」を使用した“極旨ニンニラ赤ダレ”も添えられている。また、定食スタイルのメニューや、並盛の約2/3の量である「腹八分目」、並盛の2倍の肉を豪快に盛り付けた「肉W盛り」も用意している。

『大阪ホルモン牛カルビ焼肉丼』を期間限定で発売

◾️販売商品・価格

・大阪ホルモン牛カルビ焼肉丼 1,390円(税込)

・大阪ホルモン牛カルビ焼肉丼 腹八分目 1,290円(税込)

・大阪ホルモン牛カルビ焼肉丼 肉W盛り 2,090円(税込)

・大阪ホルモン牛カルビ定食 1,490円(税込)

※玉子・極旨ニンニラ赤ダレ・味噌汁付（定食に玉子は付かない）

※各種デリバリーサービスでの販売価格は、店内飲食の場合と異なる

※一部店舗では価格が異なる場合がある

※食材がなくなり次第販売終了となる

■発売日

2026年4月10日(金)より順次 期間限定

■販売店舗

「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗

※一部店舗、デリバリー専門店を除く