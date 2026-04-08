女優の波瑠（34）が、8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、LINEの友だち登録者数を実数告白した。この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。ゲーム好きで、昨年結婚した俳優の高杉真宙とも、趣味のオンラインゲームで親交を深めていった波瑠。「私は趣味がゲームなので、ゲーム