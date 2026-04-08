女優の波瑠（34）が、8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、LINEの友だち登録者数を実数告白した。

この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人 生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げた。

ゲーム好きで、昨年結婚した俳優の高杉真宙とも、趣味のオンラインゲームで親交を深めていった波瑠。「私は趣味がゲームなので、ゲームを通じてお友達になっていくことが多い」と明かした。

最も近い友人は、意外な人物だった。「アンジャッシュの児島（一哉）さんの奥様が一番仲良しで。年齢的には先輩に当たる人で」。児島をゲームに誘ったところ、「俺より奥さんの方がやってるから、紹介する」と言われ、アカウントを聞いて交流が始まったという。

児島の妻とは、それをきっかけに懇意になったそうで、「今は一緒にお買い物に行ったり、お家にお招きいただく友人になったり」と話した。他にも「野呂佳代ちゃんとか、ザ・タッチのお二人とかも、ゲームを通じて仲良くなった」と、ゲームで広がった人脈を明かしていた。