都立公園で倒木が相次いでいることを受けて、東京都は、9日から、都立砧公園にある樹木およそ5000本を緊急点検すると明らかにしました。小池都知事「都有施設について、一斉の緊急点検を行うように指示をいたしました」都立公園で倒木が相次いでいることを受けて、東京都の小池知事は都立公園、道路、学校など都の施設にある樹木の緊急点検を実施すると発表しました。また、この1か月ほどで倒木が4回発生している都立砧公園では、9