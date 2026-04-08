◇パ・リーグ西武−ソフトバンク（2026年4月8日みずほペイペイD）西武先発の高橋光成投手（29）が、5回まで2安打無失点にまとめた。ここまでの最速は154?で、4回2死までは打者11人の完全投球も披露した。初回には女房役のドラフト1位ルーキー・小島大河捕手が2号ソロを右翼席に放り込んだ。頼れる新人の一発に応えエースが快投を続けている。右腕は昨季9月27日には、本拠地ソフトバンク戦に先発し5回4失点で敗戦投手と