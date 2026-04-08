◇イングランド2部サウサンプトン5―1レクサム（2026年4月7日英国・レクサム）7位サウサンプトンのMF松木玖生が勝ち点1差で追っていた6位レクサムとのアウェー戦で今季リーグ戦4点目（公式戦6得点）となる一撃を決め、4連勝に貢献した。中盤の右サイドで先発すると、前半12分に先制点。勢いに乗ったチームは前半を2―1で折り返し、後半にも3点を加えて昇格争いのライバルを直接対決で破った。消化が1試合少ない状況で勝