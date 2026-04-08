◇セ・リーグ広島5―2巨人（2026年4月7日マツダ）広島は7日の巨人戦（マツダ）に5―2で勝利し、2連勝を飾った。0―0の4回にサンドロ・ファビアン外野手（28）が先制1号2ランを放つと、5回には大盛穂外野手（29）も今季1号2ランで続き、追加点を挙げた。一発攻勢で初対戦の巨人・ウィットリーを粉砕。3点リードの9回は中崎翔太投手（33）が無失点で締めくくり、19年以来7年ぶりのセーブを挙げた。ファビアンが、“寒い空