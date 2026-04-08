◇セ・リーグ 広島5―2巨人（2026年4月7日 マツダ）

広島は7日の巨人戦（マツダ）に5―2で勝利し、2連勝を飾った。0―0の4回にサンドロ・ファビアン外野手（28）が先制1号2ランを放つと、5回には大盛穂外野手（29）も今季1号2ランで続き、追加点を挙げた。一発攻勢で初対戦の巨人・ウィットリーを粉砕。3点リードの9回は中崎翔太投手（33）が無失点で締めくくり、19年以来7年ぶりのセーブを挙げた。

ファビアンが、“寒い空気”を吹き飛ばした。0―0の4回2死一塁だ。ウィットリーの初球151キロを完璧に仕留め、先制の左越え2ラン。相手先発右腕にチームが無安打に抑えられていた中、待望の今季初アーチで均衡を破った。

「何とか1本出そうと、初球からアグレッシブにいった。そこからチームの雰囲気も明るくなった」

午後6時のプレーボール時点でマツダスタジアムは気温10度。冷たい風が吹き、防寒対策としてベンチにストーブが置かれるほどの寒さに見舞われた。F砲は打席の直前に、このストーブの上にヘルメットを置き、近くで打撃用手袋も温めて臨んでいた。「本当に寒かった…」。熱を帯びたひと振りで冷め切っていたベンチを温め、ホッと息をはいた。

熱は伝導する。2―0の5回2死一塁では大盛にも一発が飛び出した。ウィットリーの151キロを捉え、右越え1号2ラン。2死から投手・森下が四球を選んだことにより回ってきた打席で、最高の結果をもたらした。

「（森下が）必死に四球を選んでくれたので、何とかつなごうという意識があった。打った瞬間に入ると思いましたし、思い切っていけたのが良かった」

開幕1軍で迎えた今季。だが春季キャンプは、最初から最後まで2軍で過ごした。「1軍で見てもらえないのは悔しかった。いつでも上がる準備をしていましたし、自分の思ったように練習もできていた」。悔しさを糧に勝ち残り、1軍で迎えた開幕後も、主に守備固めや代走要員に甘んじた。だが、ドラフト1位・平川の負傷離脱に伴い、2日ヤクルト戦から「1番」定着。ここが好機とばかりに気を吐き、この日で3試合連続のマルチ安打と存在感を放つ。そんな背番号59を、新井監督も「この巡って来たチャンスを、絶対につかむんだという気迫を感じる」と評価する。

昨季マツダスタジアムで巨人戦10勝2敗を誇った好相性は、今季も健在。2連勝で貯金1も蓄えた。ここから一気に、上昇気流をつかむ。 （長谷川 凡記）