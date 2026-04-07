フジテレビの木村拓也アナウンサー（35）が7日、自身のインスタグラムを更新し、同僚アナウンサーとのお花見ショットを公開した。「桜吹雪の風情を感じながらのお花見散歩でした」と同局の竹内友佳、宮司愛海、小山内鈴奈の各アナウンサーが満開の桜の木の下でポーズを決めるショットを投稿。「2枚目は宮司アナ撮影のフィルムカメラ」とレトロ感あふれる色調で写った自身のショットも披露した。フォロワーからは「桜に負け