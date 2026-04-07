6日の参議院予算委員会で、共産党の吉良よし子議員が奨学金の金利が急上昇している問題を取り上げた。【映像】奨学金と住宅ローンの金利比較吉良議員は日本学生支援機構の有利子奨学金の利率が2026年3月時点で、固定方式が2.423％、見直し（変動）方式が1.6％。一方同時期の住宅ローンは固定のフラット35が2.25％、変動（最優遇金利）が0.6％だとして奨学金の金利のほうが高い状況を問題視。さらに、5年前の2021年3月に卒業