◇ナ・リーグロッキーズ4―1フィリーズ（2026年4月5日デンバー）詰めかけた2万9757人の観衆の前で最高の船出となった。移籍後初の本拠登板となったロッキーズ・菅野は、多彩な変化球を武器に強力フィリーズ打線を相手に6回を投げ、4安打1失点と好投。今季2度目の登板で初勝利を挙げた。「気候もやりやすかったし、最高の登板になった」デンバーに位置する本拠地クアーズ・フィールドは標高約1600メートル。打球が飛び