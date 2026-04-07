前回の本コーナーでご紹介した通り、子どもが参加するサッカークラブの練習スケジュールをGoogleカレンダーで管理するために、Googleの生成AIサービス「Gemini」を活用しています。 作業としては、PDF形式で配信される練習予定をGoogleカレンダーに登録するのですが、2026年1月上旬の時点では「家族の予定に登録して」とGeminiにお願いしても、Googleカレンダーのプライ