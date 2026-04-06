CYNHNが、5月13日（水）に代々木公園野外ステージで初の野外ワンマンライブ、6月29日（月）に恵比寿・LIQUIDROOMで9周年記念ライブを開催することを発表した。発表が行なわれたのは4月5日(日)にYOKOHAMA Bay Hallで開催された＜CYNHN TOUR 2026 -ループバック・ロールトラッシュ-＞神奈川公演にて。5月13日（水）の代々木野音公演はグループにとって初の野外ワンマン。CYNHNをまだ見たことがない人にも気軽に参加してほしいという