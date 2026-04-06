CYNHNが、5月13日（水）に代々木公園野外ステージで初の野外ワンマンライブ、6月29日（月）に恵比寿・LIQUIDROOMで9周年記念ライブを開催することを発表した。

発表が行なわれたのは4月5日(日)にYOKOHAMA Bay Hallで開催された＜CYNHN TOUR 2026 -ループバック・ロールトラッシュ-＞神奈川公演にて。

5月13日（水）の代々木野音公演はグループにとって初の野外ワンマン。CYNHNをまだ見たことがない人にも気軽に参加してほしいという思いを込め一部チケット制のフリーライブとして実施される。

また、6月29日（月）に開催される恵比寿・LIQUIDROOM公演＜CYNHN 9th Anniversary LIVE -Blue Symphony-＞は、結成9周年を記念して開催。これまでツアーファイナルなどを重ねてきた同会場での公演となる。こちらの詳細は後日発表とのこと。

■＜CYNHN代々木公園野外ステージ フリーライブ＞

2026年5月13日(水)代々木公園野外ステージ

OPEN 17:30／START 18:15 チケット販売

FC先行抽選4/5(日) 20:00~4/12(日) 23:59

先行抽選4/17(金)~4/26(日) 23:59

一般先着 5/1(金)~5/12(火)23:59

詳細：https://cynhn.com/contents/1061848

■＜CYNHN 9th Anniversary LIVE -Blue Symphony-＞

2026年6月29日(月)東京・恵比寿LIQUIDROOM

詳細後日発表

＜CYNHN TOUR 2026 -ループバック・ロールトラッシュ-＞

2026年

2/1(日) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

2/14(土) 福岡・DRUM Be-1

2/22(日) 北海道・cube garden

2/23(月祝) 千葉・LOOK

3/14(土) 愛知・SPADE BOX

3/15(日) 大阪・Yogibo META VALLEY

3/22(日) 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd

4/5(日) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

4/25(土) 沖縄・Cyber Box