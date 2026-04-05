全国に店舗展開するゴルフパートナーが発表した中古売り上げランキング・ドライバー部門では、1位にテーラーメイドの『Qi35』が入るなど、トップ10にテーラーメイドのモデルが7つランクインした。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。【ロボット試打検証】ドライバーで一番飛ぶボールはどれ？31モデルを比較してみた先月のランキングで初