7モデルがトップ10にランクイン！ 中古ドライバーはテーラー人気が【中古クラブランキング】
全国に店舗展開するゴルフパートナーが発表した中古売り上げランキング・ドライバー部門では、1位にテーラーメイドの『Qi35』が入るなど、トップ10にテーラーメイドのモデルが7つランクインした。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。
【ロボット試打検証】ドライバーで一番飛ぶボールはどれ？ 31モデルを比較してみた
先月のランキングで初のベスト3入りを果たしたテーラーメイドの2025年モデル『Qi35』が、1位に輝いた。進化したカーボンフェースで飛距離と寛容性をアップさせたモデル。3位に入った前作の『Qi10』と共に、今年中古市場で人気の中心になりそうだ。「新しいモデルが登場するごとに、飛距離と寛容性がアップしていますが、『Qi35』は寛容性が大きく向上していると感じさせるモデル。ボールのつかまりがよく、球も上がりやすいので、幅広いゴルファーが飛距離アップを体感しています。一方の『Qi10』は、テーラーメイドらいしい精悍さがあるヘッド。ヘッドスピードが速くて、ボールのつかまりをコントロールしたい、左を怖がらずに振っていきたい人には向いていると思います。どちらのモデルも、MAXタイプではなく、ノーマルタイプが人気なのは、全体的にヘッドの寛容性が増していると思わせるポイント。価格差は5,000円ですから、じっくりと試打して自身に合う方を選んで欲しいです」。中古クラブの平均販売価格は、『Qi35』が37,000円、『Qi10』は32,000円だ。 人気の海外ブランドの間に割って入ったのが、日本ブランドの雄・ゼクシオの2024年モデル『ゼクシオ13』だ。昨年11月に最新モデル『ゼクシオ14』が発売されたことで、再び注目を集め、マークダウンしたことも購入を後押ししている。「ヘッドスピード40m/s前後のゴルファーが打ちやすい設計で、ターゲット層からは変わらぬ人気があります。フックフェースでつかまりが良いので、『スライスの幅が小さくなった』、『ボールがつかまる感触がいい』など、飛距離アップを実感されるケースが多いです」。中古クラブの平均販売価格は32,000円。最新モデル『ゼクシオ14』に搭載されたネックの弾道調整機は持たないものの、2段式の空力コントロールや剛性が最適化されたフェースなど、飛ばせるテクノロジーが満載。期待以上の飛びが手にできるだろう。2026年中古ドライバーランキング1位 テーラーメイド Qi352位 ダンロップ ゼクシオ13（2024）3位 テーラーメイド Qi10■解説ゴルフパートナー藤沢長後店 島田辰也店長しまだ・たつや／ゴルフパートナー独自の社内認定制度「中古クラブアドバイザー」は、クラブの価値を正しく見極め最適な提案をするエキスパート。欲しいクラブがあれば「まずは相談してみて」と、予算に応じてベストなクラブを見つけてくれる。◇ ◇ ◇女子プロが手放さないアイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』を読めば、その秘密がわかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【中古ドライバーランキング】トップ10に7モデル！ 中古ドライバーはテーラーメイドが人気
【ロボット試打検証】ドライバーで一番飛ぶボールはどれ？
25年秋の初速王『XXIO』とガチ比較 26年新作ドライバーの初速はいかに？
女子プロが使用する名器ドライバーとは？
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】
【ロボット試打検証】ドライバーで一番飛ぶボールはどれ？ 31モデルを比較してみた
先月のランキングで初のベスト3入りを果たしたテーラーメイドの2025年モデル『Qi35』が、1位に輝いた。進化したカーボンフェースで飛距離と寛容性をアップさせたモデル。3位に入った前作の『Qi10』と共に、今年中古市場で人気の中心になりそうだ。「新しいモデルが登場するごとに、飛距離と寛容性がアップしていますが、『Qi35』は寛容性が大きく向上していると感じさせるモデル。ボールのつかまりがよく、球も上がりやすいので、幅広いゴルファーが飛距離アップを体感しています。一方の『Qi10』は、テーラーメイドらいしい精悍さがあるヘッド。ヘッドスピードが速くて、ボールのつかまりをコントロールしたい、左を怖がらずに振っていきたい人には向いていると思います。どちらのモデルも、MAXタイプではなく、ノーマルタイプが人気なのは、全体的にヘッドの寛容性が増していると思わせるポイント。価格差は5,000円ですから、じっくりと試打して自身に合う方を選んで欲しいです」。中古クラブの平均販売価格は、『Qi35』が37,000円、『Qi10』は32,000円だ。 人気の海外ブランドの間に割って入ったのが、日本ブランドの雄・ゼクシオの2024年モデル『ゼクシオ13』だ。昨年11月に最新モデル『ゼクシオ14』が発売されたことで、再び注目を集め、マークダウンしたことも購入を後押ししている。「ヘッドスピード40m/s前後のゴルファーが打ちやすい設計で、ターゲット層からは変わらぬ人気があります。フックフェースでつかまりが良いので、『スライスの幅が小さくなった』、『ボールがつかまる感触がいい』など、飛距離アップを実感されるケースが多いです」。中古クラブの平均販売価格は32,000円。最新モデル『ゼクシオ14』に搭載されたネックの弾道調整機は持たないものの、2段式の空力コントロールや剛性が最適化されたフェースなど、飛ばせるテクノロジーが満載。期待以上の飛びが手にできるだろう。2026年中古ドライバーランキング1位 テーラーメイド Qi352位 ダンロップ ゼクシオ13（2024）3位 テーラーメイド Qi10■解説ゴルフパートナー藤沢長後店 島田辰也店長しまだ・たつや／ゴルフパートナー独自の社内認定制度「中古クラブアドバイザー」は、クラブの価値を正しく見極め最適な提案をするエキスパート。欲しいクラブがあれば「まずは相談してみて」と、予算に応じてベストなクラブを見つけてくれる。◇ ◇ ◇女子プロが手放さないアイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』を読めば、その秘密がわかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【中古ドライバーランキング】トップ10に7モデル！ 中古ドライバーはテーラーメイドが人気
【ロボット試打検証】ドライバーで一番飛ぶボールはどれ？
25年秋の初速王『XXIO』とガチ比較 26年新作ドライバーの初速はいかに？
女子プロが使用する名器ドライバーとは？
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】