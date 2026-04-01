電子書籍を読んでも、なぜか頭に入ってこないと思ったことはないだろうか。その感覚は科学的にも正しいのかもしれない。実は、同じ本でもスマホで読むのと紙で読むのとでは、内容理解に大きな差が出るという。紙媒体からしか得られないメリットと、スマホ読書のデメリットに迫る。※本稿は、脳科学者の毛内 拡『読書する脳』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。情報が溢れる今だからこそ紙媒体の価値が高まって