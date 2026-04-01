3月24日に41歳の誕生日を迎えた綾瀬はるか。トップ女優の綾瀬は現在、4月17日公開の主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』、5月29日公開の主演映画『箱の中の羊』のプロモーションで多忙な日々を送っているというが、最近は、話題になるのはもっぱら仕事のことばかり。先日も、出演するユニクロ「エアリズム」のCMで、綾瀬の“上半身裸”演出が物議を醸した。【もっと読む】“最後の大物独身”綾瀬はるか結婚の「Xデー」…長