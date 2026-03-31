『ユイカ』が、新曲「さんかくゲーム」を4月8日に配信リリースすることを発表した。本楽曲は、4月より日本テレビAnichU枠と、読売テレビ火アニ枠、BS日テレにて放送開始となるTVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』のエンディングテーマとして書き下ろした楽曲。好きな人を想い、恋に闘う主人公の“三角関係”を、ポップなメロディとゲームに例えた『ユイカ』ならではの歌詞で描いた、キュートな1曲に仕上がっているという。ジ