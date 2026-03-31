『ユイカ』が、新曲「さんかくゲーム」を4月8日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、4月より日本テレビAnichU枠と、読売テレビ火アニ枠、BS日テレにて放送開始となるTVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』のエンディングテーマとして書き下ろした楽曲。好きな人を想い、恋に闘う主人公の“三角関係”を、ポップなメロディとゲームに例えた『ユイカ』ならではの歌詞で描いた、キュートな1曲に仕上がっているという。ジャケットは『ユイカ』の数々の作品を手掛けているイラストレーター・佳奈が今作も描き下ろしている。

ジャケット写真

TVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』は、花澤香菜、石川界人、石谷春貴をはじめとするキャストに注目を集めている思わぬトラブルから始まるひとつ屋根の下お隣さんラブコメディになっている。

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◾️『ユイカ』コメント

読み始めたら手が止まらない、何度もきゅんきゅんしては枕を叩いていました…！

そんな素敵な作品がアニメ化されるということで、

私ができる最大限の三角関係をEDテーマ「さんかくゲーム」に詰め込みました！

放送が今からとっても楽しみです、ぜひアニメと合わせて「さんかくゲーム」も聴いてくださるとうれしいです！

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◾️TVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』 (c)和戸村／シーモアコミックス・アニメ『ただいま、おじゃまされます！』製作委員会 ▼INTRODUCTION

これも新しいルームシェアのカタチ!? 左隣のさわやか紳士×右隣の少し粗暴だけれどどこか「知ってる人」!?

突然部屋がつながってしまう、思わぬトラブルから始まるひとつ屋根の下お隣さんラブコメディ!!

コミックシーモアで連載中の大人気オリジナルコミック ▼放送情報

日本テレビ AnichU枠、読売テレビ 火アニ枠にて4月7日(火)より毎週火曜深夜25時29分から放送

ＢＳ日テレにて4月8日(水)より毎週水曜深夜24時から放送

※放送時間は変更になる場合があります。 ▼CAST

仲間凛子：花澤香菜

佐槻鏡斗：石川界人

右沙田春真：石谷春貴 STAFF

原作：和戸村「ただいま、おじゃまされます！」（シーモアコミックス）

監督/シリーズ構成：いまざきいつき

脚本：いまざきいつき、たかだ誠

キャラクターデザイン/総作画監督：菊地しゅんすけ

色彩設計：近藤直登

美術監督：AUSAN

撮影監督/編集：堀川和人

音響監督：たかとりこうへい

音響効果：櫻井陽子

音楽：長谷川智樹

アニメーション制作：タツノコプロ

アニメーション制作協力：ゴンゾ / アニメーションスタジオ・セブン オープニングテーマ：超特急「C’est la vie」

エンディングテーマ：『ユイカ』 「さんかくゲーム」 ▼関連サイト

公式サイトURL：http://www.tadaoja-anime.com

公式Xアカウント：@tadaoja_anime ※ハッシュタグ #ただおじゃ

公式TikTokアカウント：@tadaoja_anime

YouTubeアカウント「シーモアちゃんねる」：https://www.youtube.com/@cmoa_ch ▼原作情報

『ただいま、おじゃまされます！』 ／ 和戸村(シーモアコミックス)

コミックシーモア 作品ページ：https://www.cmoa.jp/title/186674/

◾️＜『ユイカ』presents「時計草」 #2＞ 【大阪公演】

会場：大阪BIGCAT

日程：2026年6月25日（木）

時間：OPEN 18:00／ START 19:00

チケット：スタンディング 6,500円(税込)＋1D

公演に関するお問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888

12:00〜17:00（土日祝休業）

https://kyodo-osaka.co.jp 【神奈川公演】

会場：KT Zepp Yokohama

日程：2026年6月27日（土）

時間：OPEN 17:00／ START 18:00

チケット：1階スタンディング・2階指定席 6,500円(税込)＋1D

公演に関するお問い合わせ：WONDER LIVE

https://wlinfo.short.gy/Yuika

平日 11:00〜19:00 ▼チケット先行抽選受付

https://w.pia.jp/t/yuika-tokeisou2/

※ゲストアーティストは後日発表予定。

◾️＜Yuika 2nd Asia Tour＞ 2026年4月18日（土）HONGKONG Kitty Woo Stadium, TungPo

OPEN 19:00 / START 20:00

2026年5月30日（土）AIPEI Zepp New Taipei

OPEN 17:00 / START 18:00

2026年5月31日（日）TAIPEI Zepp New Taipei

OPEN 14:00 / START 15:00

2026年6月5日（金）SINGAPORE The Theatre at Mediacorp

OPEN 19:00 / START 20:00

2026年6月7日（日）BANGKOK KBank SiamPic Hall

OPEN 18:00 / START 19:00

2026年6月20日（土）SEOUL Myunghwa Live Hall

OPEN 16:00 / START 17:00

◾️＜『ユイカ』LIVE「Sanvitalia」＞ 会場：東京国際フォーラム ホールA

日程：2026年9月21日（月・祝）

時間：18:00 OPEN / 19:00 START

チケット：指定席 \7,700（税込） ＜チケット先行抽選受付＞

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/yuika-sanvitalia/

ローソンチケット：https://l-tike.com/yuika-sanvitalia/

イープラス：https://eplus.jp/yuika-sanvitalia/ ▼公演に関するお問い合わせ

WONDER LIVE：https://wlinfo.short.gy/Yuika

平⽇ 11:00〜19:00