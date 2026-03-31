4月1日（水）の『徹子の部屋』に、俳優の田辺誠一が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！二枚目から悪役まで、幅広い役柄で活躍中の田辺。2002年に結婚した妻は、俳優の大塚寧々。3年前に「いい夫婦パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞した“おしどり夫婦”でも有名だ。お互いに隠し事がないそうで、スニーカーもお揃いを何足も持っていて…。田辺には、リモコンなど何にでもシールを貼る癖があるという。しかし