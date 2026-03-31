【モデルプレス＝2026/03/31】YouTuberのはじめしゃちょーが3月30日、自身のInstagramを更新。娘との2ショット写真を公開した。【写真】33歳イケメンYouTuber「サイズ感がたまらない」0歳娘との貴重2ショット◆はじめしゃちょー、娘との花見ショット披露はじめしゃちょーは「お花見してきました インドアが直りつつある」とつづり、桜の木の下で撮影された写真を複数枚投稿。シンプルな服装で、娘を両腕で抱いている2ショットや自