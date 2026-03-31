はじめしゃちょー、0歳娘との花見ショット公開「抱っこ姿が貴重」「撮影は奥さん？」と話題に
【モデルプレス＝2026/03/31】YouTuberのはじめしゃちょーが3月30日、自身のInstagramを更新。娘との2ショット写真を公開した。
【写真】33歳イケメンYouTuber「サイズ感がたまらない」0歳娘との貴重2ショット
はじめしゃちょーは「お花見してきました インドアが直りつつある」とつづり、桜の木の下で撮影された写真を複数枚投稿。シンプルな服装で、娘を両腕で抱いている2ショットや自身のソロショットなどを公開している。
この投稿には「撮影は奥さん？」「パパ感あって素敵」「抱っこ姿が貴重」「幸せそう」「ほのぼのしてて癒される」「娘さんのサイズ感がたまらない」などといった反響が寄せられている。
はじめしゃちょーは2025年8月30日、一般人女性との結婚を発表。2026年1月1日、第1子となる女児の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】33歳イケメンYouTuber「サイズ感がたまらない」0歳娘との貴重2ショット
◆はじめしゃちょー、娘との花見ショット披露
はじめしゃちょーは「お花見してきました インドアが直りつつある」とつづり、桜の木の下で撮影された写真を複数枚投稿。シンプルな服装で、娘を両腕で抱いている2ショットや自身のソロショットなどを公開している。
◆はじめしゃちょーの投稿が話題
この投稿には「撮影は奥さん？」「パパ感あって素敵」「抱っこ姿が貴重」「幸せそう」「ほのぼのしてて癒される」「娘さんのサイズ感がたまらない」などといった反響が寄せられている。
はじめしゃちょーは2025年8月30日、一般人女性との結婚を発表。2026年1月1日、第1子となる女児の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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