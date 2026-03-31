元AKB48のタレント・峯岸みなみが29日放送のABEMA情報バラエティ『秘密のママ園2』に出演。“夫の推し活”への本音を明かした。【写真】「パパイケメンすぎ」峯岸みなみの若々しい父＆夫・てつやの2ショット番組内では、MC陣のリアルな夫婦事情も次々と飛び出した。「今日この収録日に（夫の）推しの武道館ライブある」と切り出した峯岸は、夫（東海オンエア・てつや）が自身の推しの武道館ライブのために必死で仕事を調整する