峯岸みなみ、夫・てつやの推し活にモヤモヤ「一生懸命さに腹が立ってきた」番組スタッフ“新米夫”に警告も
元AKB48のタレント・峯岸みなみが29日放送のABEMA情報バラエティ『秘密のママ園2』に出演。“夫の推し活”への本音を明かした。
【写真】「パパイケメンすぎ」峯岸みなみの若々しい父＆夫・てつやの2ショット
番組内では、MC陣のリアルな夫婦事情も次々と飛び出した。「今日この収録日に（夫の）推しの武道館ライブある」と切り出した峯岸は、夫（東海オンエア・てつや）が自身の推しの武道館ライブのために必死で仕事を調整する姿に言及した。
「家族にスケジュールをさけない中、今日めちゃくちゃ頑張って仕事を調整して…その一生懸命さが、なんか腹立ってくる」とリアルなヤキモチを吐露。「じゃあ私との用事は、推しのライブより下か」とモヤモヤしてしまう本音を明かすと、滝沢も「たしかに、ちょっとムカつく」と共感しました。
さらに、相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、妻を最近褒めていないという番組スタッフの“新米夫”に対し、峯岸が「結婚が永遠の契約だと思いすぎてる」と鋭く指摘。「やめようと思えばやめられるってことを分かってない」と笑顔で語ると、滝沢が思わず「怖いこと言うわねぇ」と怯えるなど、強烈なパンチラインが炸裂しスタジオは笑いに包まれた。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢のほか、近藤千尋、峯岸。
【写真】「パパイケメンすぎ」峯岸みなみの若々しい父＆夫・てつやの2ショット
番組内では、MC陣のリアルな夫婦事情も次々と飛び出した。「今日この収録日に（夫の）推しの武道館ライブある」と切り出した峯岸は、夫（東海オンエア・てつや）が自身の推しの武道館ライブのために必死で仕事を調整する姿に言及した。
「家族にスケジュールをさけない中、今日めちゃくちゃ頑張って仕事を調整して…その一生懸命さが、なんか腹立ってくる」とリアルなヤキモチを吐露。「じゃあ私との用事は、推しのライブより下か」とモヤモヤしてしまう本音を明かすと、滝沢も「たしかに、ちょっとムカつく」と共感しました。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢のほか、近藤千尋、峯岸。