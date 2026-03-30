「走行中無線給電システム」や人材育成など4つの重点テーマ2026年3月30日、東京大学とデンソーはモビリティを起点とした未来の社会価値創造を目指して、10年間にわたる長期包括連携「産学協創協定」を締結したと発表しました。2026年4月1日から開始される本事業は、東大のモビリティ分野では初となる組織対組織の連携です。【画像】新拠点で充実度アップ!? これがデンソーの東京新オフィスです！ 画像を見る（30枚以上）両者