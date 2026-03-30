【モデルプレス＝2026/03/30】俳優の福士蒼汰が、「GIANNA 18」（3月30日発売、ナンバーセブン）に出演。同誌初登場となった。【写真】福士蒼汰「いい雰囲気」韓国美人女優との寄り添いショット◆福士蒼汰が降り立つ幻想的な世界観シンプルかつモードなスタイリングから、エッジの効いたアイテムまで全9スタイリングに挑戦。撮影では「BEYOND THE SOLAR ECLIPSE BOUNDARY」をテーマに、光と影、静と動が交差する幻想的な世界観を表